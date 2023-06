Le volpi sono sempre più confidenti, e spesso si avvicinano alle persone

Tanti casi, anche documentati. Se una volta le volpi fuggivano terrorizzate alla vista degli uomini, oggi sembra non essere più così. Partiamo dalla cronaca: tra le Cesine e Acaya una bambina è stata notata, con grande sorpresa dei genitori, in compagnia di una volpe, senza riuscire tuttavia a documentare visivamente l’episodio.

Esiste, invece, un’altro caso, questa volta ampiamente documentato, di una volpe che seguiva a breve distanza una signora impegnata in una corsa all’aria aperta. E poi c’è il caso della volpe che, qualche estate fa, si presentava ogni sera davanti ad un noto ristorante di San Foca, in orario di chiusura. Per non parlare di quell’anziano signore che in una località balneare del sud Salento, usciva tutte le sere con una volpe al guinzaglio, fra la somma sorpresa (e forse il disappunto) dei passanti.

Questi i fatti, che parlano di volpi e volpacchiotti a passeggio nelle zone di periferia delle città o nelle strade dei paesi. È chiaro che qualcosa sta cambiando nelle abitudini di questi animali, notoriamente schivi e solitari.

L’analisi etologica la affidiamo agli esperti e ai tecnici, ciò che ci permettiamo di considerare, da osservatori, è che accanto alla maggiore comodità di trovare cibo, si impone un riferimento alla cultura ambientale che sta cambiando, e questo a livello mondiale. La caccia alla volpe non è più praticata da tempo e nessuno si sognerebbe oggi di catturare o maltrattare questi animali, tanto da trasformare gli esseri umani da potenziali pericoli in possibili compagni di avventura.

Gli animali, dotati di maggiore senso rispetto all’Uomo, percepiscono una minore ostilità e modificano i loro atteggiamenti nei confronti dell’ambiente che li circonda. E infatti anche se questo sembra essere il mondo dell’Uomo, volpi e lupi sono in aumento, anche qui da noi.