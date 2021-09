“WE – Women’s Equality Festival”, al Teatro apollo una tre giorni dedicata alla Parità di Genere

Il raggiungimento della parità di genere, incluso nei 17 goal dell’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile, è la più grande sfida per i diritti umani nel nostro tempo. Con l’obiettivo di offrire una piattaforma di incontro e dibattito ampia e trasversale, Beulcke+Partners presenta “WE – Women’s Equality Festival”, la prima manifestazione nazionale dedicata interamente alla Parità di Genere.

Per tre giorni, dall’1 al 3 ottobre 2021, a fare da cornice a “WE – Women’s Equality Festival” saranno le bellezze della città di Lecce: sul palco del Teatro Apollo esperti, istituzioni e volti noti dello spettacolo e della cultura italiana si confronteranno tra loro e con il pubblico sul tema della gender equality con talk, dibatti e performance artistiche.

Tra gli ospiti, oltre agli esperti: i Ministri Elena Bonetti e Mara Carfagna, il Presidente Michele Emiliano, il sindaco Carlo Salvemini, le giornaliste Marianna Aprile, Silvia Boccardi, Barbara Carfagna, Elisa Anzaldo e Danda Santini, i primi ballerini della Scala di Milano Nicoletta Manni e Timofei Andrijashenko, la cantante Tosca, il direttore d’orchestra Gianna Fratta, il compositore e pianista Roberta Di Mario (direttore artistico dell’evento), il violinista Alessandro Quarta e molti altri.

In collaborazione con Regione Puglia e con il Comune di Lecce, WE Festival farà da cornice alla presentazione dell’Agenda di Genere della Regione Puglia, documento definitivo di Strategia regionale che sarà ufficialmente presentato in occasione del Festival il 1 ottobre 2021.

La società di consulenza BIP, content partner della manifestazione, presenterà inoltre al Festival un’inedita ricerca sulle best practice delle maggiori aziende italiane in termini di policy di diversity&inclusion.

A rendere l’appuntamento di portata nazionale la modalità onlife: oltre che in presenza, nel più assoluto rispetto delle normative in vigore, ogni appuntamento sarà trasmesso in streaming e raggiungerà un’ampia diffusione grazie anche alle media partnership strette per l’occasione, tra cui quella con RAI, che trasmetterà l’evento finale sulla rete nazionale, iODonna, che si rivolgerà all’intero pubblico femminile e non solo, e Will, che grazie alla forte presenza sui social coinvolgerà ancora di più la generazione Z.

Alla definizione del programma, degli ospiti e dei contenuti ha lavorato un Advisory Board composto da esperti e professionisti che raccolgono le maggiori esperienze e competenze sul tema: Luca Alemanno, CEO Bolton Food; Annalisa Areni,Regional Manager Sud di UniCredit; Silvia Boccardi, Giornalista e autore di Will; Lorenza Bonaccorsi, Consigliere del Ministro della Cultura e Ambasciatore del Telefono Rosa; Alessia Canfarini, Partner e Head of Human Capital di BIP; Titti De Simone, Consigliere del Presidente della Regione Puglia; Isabella Falautano, Direttore Comunicazione e Sostenibilità, illimity, Consigliere Valore D e Founder Angels 4 Women e illimitHER; Barbara Falcomer, Direttore di ValoreD; Luciano Floridi, Professore Ordinario di Filosofia e Etica dell’Informazione dell’Università di Oxford; Diana Palomba, Avvocato e Presidente di Féminin Pluriel Italia; Michele Perrino, Presidente e AD di Medtronic Italia; Patrizia Ravaioli, Presidente Associazione Donne Leader in Sanità; Alessia Ruzzeddu, a capo di Training, Welfare, Diversity & Inclusion Management per Autostrade per l’Italia; Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce; Danda Santini, Direttore Responsabile di iO Donna e Amica; Cristina Sivieri Tagliabue, Giornalista, imprenditore e Diversity Advisor; Silvia Zanella, Manager, autore ed esperto di futuro del lavoro.

Inoltre,l’Advisory Board contribuirà alla definizione della Carta di Lecce per la gender equality, obiettivo delle prossime edizioni.

All’iniziativa hanno già aderito molte associazioni attive in questi ambiti, in particolare ValoreD e Féminin Plurièl, e molte aziende che fanno dell’inclusion&diversity i valori cardine e che sostengono i principi delle pari opportunità, tra cui UniCredit, Main Partner della manifestazione.

Il Festival è patrocinato da Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale.