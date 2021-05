Sicurezza sul lavoro, nuovi strumenti di tutela nel webinar: “Cantieri edili organizzati in sicurezza”

Un nuovo strumento di garanzia per la sicurezza sul lavoro: è il Bollino sicurezza cantieri, frutto della collaborazione tra Inail Puglia, Formedil Cpt Taranto, FSC Lecce e Formedil Cpt Foggia. La presentazione del progetto di tutela dei lavoratori edili e dell’iter di ottenimento del bollino avverrà in un webinar, venerdì 21 maggio dalle 10.30.

A pochi giorni dalla rinnovata consapevolezza dell’attualità del tema della sicurezza sul posto di lavoro, ridestata drammaticamente dalla morte in un’azienda di Prato dell’operaia 22enne Luana D’Orazio. Solo la punta dell’iceberg di un fenomeno ampio e trasversale all’intera nazione. La massa coperta – e spesso fuori dal raggio delle cronache – è ben più corposa: dal primo gennaio al 31 marzo 2021 sono morti in Italia due lavoratori al giorno. Un totale di 185 decessi in tre mesi, con un’impennata del +11,4% rispetto al primo trimestre del 2020.

Spesso gli infortuni si verificano nei cantieri edili. Da qui, con l’obiettivo di implementare la sicurezza nei cantieri, è nato il progetto “Cantieri organizzati in sicurezza” che nel webinar del prossimo venerdì presenterà il Bollino sicurezza cantieri. Un’attestazione rivolta alle imprese che apriranno i propri cantieri a un’attività di monitoraggio costante che assicuri l’attuazione delle norme anti-infortunistiche.

Il bollino sarà così la risultante di una gestione efficace dei maggiori fattori di rischio nelle costruzioni, riferiti ai lavori in quota, alla movimentazione dei carichi, agli impianti elettrici, alla formazione dei lavoratori, all’organizzazione complessiva delle attività.

“I recenti fatti di cronaca – afferma Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia – dimostrano come il dramma degli infortuni sul lavoro sia un vulnus aperto, una piaga tutt’altro che risolta. I cantieri edili rappresentano, da sempre, un’attività ad elevato rischio infortunistico: in questo ambito tanto è stato fatto e tanto ancora si deve fare. Iniziative come quella presentata oggi ci pongono a fianco delle imprese, contribuendo attivamente alla costruzione di un cantiere virtuoso, un luogo di lavoro più sicuro dove impresa e lavoratori possano realizzare in serenità la propria attività”

Il webinar sarà dunque occasione per dare avvio ufficialmente al progetto “Cantieri organizzati in sicurezza” e avviare un primo confronto tra partner ed interlocutori interessati.

Interverranno il dott. Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia, l’ing. Luciana Mazzone, professionista Inail, il dott. Lorenzo Cipriani, responsabile processo prevenzione Inail Puglia, i Direttori e Rappresentanti dei tre Enti Paritetici di Taranto, Lecce e Foggia. Sono invitati a partecipare i rappresentanti degli Organi di Vigilanza, l’Ance, l Organizzazioni sindacali di categoria, le imprese.