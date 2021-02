“Cultura e Scuola, leve strategiche del futuro”, il 18 febbraio un webinar con l’Assessore Massimo Bray

“Cultura e Scuola, leve strategiche del futuro” è il tema del secondo webinar organizzato per il network “Alumni UniSalento”, la rete dei laureati e delle laureate all’Università del Salento che, già inseriti nel mondo del lavoro, tornano a far parte della comunità accademica per collaborare al suo sviluppo e a quello del territorio salentino: appuntamento giovedì 18 febbraio 2021, alle 16.30 sul sito dell’Ateneo Salentino. All’iniziativa prenderà parte l’Assessore regionale alla Cultura Massimo Bray. L’incontro sarà introdotto dal Rettore Fabio Pollice e dalla professoressa Luisa Siculella, Delegata alla gestione degli spazi e degli eventi.

Come aderire

Per aderire al network “Alumni UniSalento” basta aver conseguito un qualunque titolo di studio presso l’Università del Salento (laurea, laurea magistrale, master, corso di specializzazione eccetera).

Massimo Bray

Nato a Lecce, ha studiato a Firenze e vive a Roma. Entrato nel 1991 all’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani come redattore responsabile della sezione di Storia moderna dell’Enciclopedia La Piccola Treccani, ne è oggi direttore generale. È stato direttore della rivista edita dalla Fondazione di cultura politica Italianieuropei, ha presieduto il consiglio d’amministrazione della Fondazione La Notte della Taranta, è stato Ministro per i Beni, le attività culturali e il turismo del governo presieduto da Enrico Letta. Come presidente della Fondazione per libro, la musica e la cultura, si è occupato delle edizioni 2017 e 2018 del Salone del Libro di Torino. È attualmente Assessore a Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, turismo, sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia.