“Website of the year 2018”, il portale del comune di Lecce tra i finalisti che potrebbero volare negli Stati Uniti

Il comune di Lecce potrebbe volare a Orlando, negli Stati Uniti. Già, perché il nuovo sito web ha fatto colpo ed è stato selezionato come finalista per il concorso “Website of the year 2018”. È stata la giuria interna di Progress-Sitefinity a selezionarlo, la stessa piattaforma con cui il sito web del Comune del capoluogo salentino è stato realizzato. La gara nella categoria “settore pubblico” (public sector) sarà con Arkansas Economic Development Commission e Third Judicial Circuit, entrambi siti di enti americani.

I criteri per la valutazione del miglior sito del 2018 sono diversi e non riguardano solo la grafica, i contenuti e la struttura di navigazione ma anche l’uso innovativo della tecnologia al servizio dell’utente e del cittadino, nel caso della categoria in cui il Comune di Lecce è inserito.

Come si vota

Il 2018 non ha ancora un portale vincitore. È possibile votare, infatti, fino al 17 marzo per decretare l’esito della competizione. Basta accedere al sito progress.com e selezionare City of Lecce nella sezione “Public Sector”. Prima di esprimere la propria preferenza, cliccando su “vote now”, bisognerà indicare il proprio indirizzo e-mail.

La premiazione avverrà nel mese di maggio a Orlando, negli Stati Uniti.

Clicca qui per votare!