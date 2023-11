Work Secure, un ampio ventaglio di prodotti e servizi dedicati alla sicurezza di aziende e professionisti

Visitando il portale ufficiale di Work Secure, raggiungibile all’indirizzo www.worksecure.it, i clienti incontrano un’ampia proposta, i cui protagonisti sono prodotti affidabili e performanti dedicati alla sicurezza sul lavoro. L’azienda italiana, attiva nel settore da oltre 15 anni, può contare su un team di esperti e appassionati, sempre disponibili per fornire consulenze in ogni fase di permanenza online. A ciò si uniscono anche diversi servizi, per rispondere ad ogni esigenza.

Nello spazio di qualche click, gli utenti possono scoprire una selezione composta da più di 10.000 articoli, espressione di marchi autorevoli e apprezzati. Tra le numerose opzioni, possiamo ricordare U-Power, Skylotec, Tractel, Guide Gloves, PVS, Honeywell, Kask,Petzl, TuffBuilt, Las Helmets, Univet e Dunlop Boots.

Quanto ai prodotti, invece, si caratterizzano per l’ottimo equilibrio fra qualità e prezzo. Nel catalogo digitale figurano imbracature di sicurezza, calzature antinfortunistiche, kit per il pronto soccorso aziendale, cuffie antirumore, salopette antitaglio, stivali da lavoro, lampade frontali e visiere protettive.

Spazio, naturalmente, anche a diversi capi d’abbigliamento, fra cui t-shirt, gilet, pile, giubbotti, pantaloni e felpe. In questo caso, Work Secure effettua personalizzazioni di ogni genere, con stampe serigrafiche o in colorprint, applicazioni termosaldate, ricami diretti, scudetti e patches amovibili.

Diversi sono i vantaggi che caratterizzano l’esperienza d’acquisto online. I clienti possono approfittare dell’opzione di spedizione gratuita e ricevere i prodotti acquistati in pochissimo tempo. Inoltre, ordinando entro le 12:00, la merce parte già in giornata con corriere espresso.

Le modalità di pagamento implementate, PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno e soluzioni rateali, sono garanzia di completa sicurezza e trasparenza. È poi previsto il reso a costo zero, nell’eventualità di un acquisto errato.

Naturalmente, in caso di dubbi, bisogno di informazioni o necessità di assistenza, è attivo un preparato servizio di customer care multi-canale, sempre pronto a fornire supporto, sia durante la selezione che nel post-vendita.

È necessario ricordare, poi, che Work Secure offre al proprio pubblico un ampio ventaglio di servizi dedicati alla sicurezza sul lavoro. L’impresa italiana, infatti, è specializzata nelle revisioni e ispezioni periodiche di imbracature e dispositivi anticaduta di terza categoria, strumenti che dovrebbero essere controllati almeno una volta all’anno. Infine, è un centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei rilevatori Gas Alert.