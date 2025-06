In scena a Novoli il 2° Community Stakeholder Workshop del progetto Improve

Il secondo Community Stakeholder Workshop del progetto europeo Improve, finanziato dall’Unione Europea, si svolgerà il 5 giugno 2025 a partire dalle ore 14:45 presso l’Agriturismo Li Calizzi Arte & Natura a Novoli. L’evento riunirà i principali attori europei nel settore della sanità per condividere i progressi e allinearsi sui prossimi passi per l’adozione su larga scala della Value-Based Health Care attraverso l’innovazione digitale. Il workshop si svolgerà nell’ambito del meeting di partenariato del progetto Improve, organizzato congiuntamente da Dedalus e dall’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale.

Il progetto Improve, finanziato dal programma Horizon Europe IHI dell’Unione Europea e coordinato dall’Universitá Politécnica di Madrid, mira a favorire la trasformazione dell’erogazione dei servizi sanitari integrando i Patient Generated Health Data nella pratica clinica, con l’obiettivo di promuovere cure basate sui risultati e centrate sul paziente. Il progetto punta a potenziare i processi decisionali e l’innovazione attraverso l’uso di dati reali e piattaforme digitali che supportano misure di esito, esperienze e preferenze riferite dai pazienti in diversi contesti clinici.

Dedalus coordina ed è partner tecnologico di un importante caso d’uso del progetto, basato sullaCentrale Operativa Regionale per la Telemedicina delle Cronicità e delle Reti Cliniche operante nella regione Puglia. Questo caso d’uso, focalizzato sul percorso di cura del tumore al seno, rappresenta un esempio concreto di come gli strumenti digitali possano contribuire a rendere operativa la VBHC in contesti clinici reali, migliorando il coordinamento delle cure, il monitoraggio da remoto e l’integrazione dei dati riportati direttamente dai pazienti nei percorsi terapeutici.

Questo caso d’uso coinvolge diverse Breast Unit specialistiche e Centri di Orientamento Oncologico (COrO), strutture operative della Rete Oncologica Pugliese (ROP). Questi progetti pilota raccoglieranno dati in tempo reale su esiti ed esperienze riferite dai pazienti, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi di lavoro clinici e la sostenibilità del sistema sanitario.

AReSS Puglia è responsabile della supervisione della piattaforma di servizi COReHealth e collabora attivamente con ospedali e strutture sanitarie del territorio per garantirne l’efficace implementazione dello studio.

L’evento di Lecce offrirà uno spazio di confronto per decisori politici, clinici, esperti di sanità digitale e associazioni di pazienti, con l’obiettivo di:

Fare il punto sui progressi dei casi d’uso del progetto IMPROVE

Discutere sfide e lezioni apprese nell’implementazione della VBHC digitale

Esplorare il futuro dei PGHD, dell’intelligenza artificiale e della telemedicina nella gestione delle malattie croniche

Rafforzare l’allineamento tra gli stakeholder a livello regionale, nazionale ed europeo

“Il contesto regionale pugliese in cui andremo a validare le metodologie e gli strumenti per la gestione efficace dei PGHD rappresenta un ecosistema sanitario molto articolato e sfidante per il progetto Improve. Il Community Stakeholder Workshop è quindi un momento di confronto interessante e costruttivo per gli sviluppi del Framework Improve per la sua reale implementazione”, ha dichiarato Davide Guerri, coordinatore del progetto.