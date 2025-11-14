15enne cade dal secondo piano del Liceo “Ciardo Pellegrino”, in ospedale

Momenti di autentico terrore e grande apprensione si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 13:40, presso il Liceo Artistico Statale “Ciardo Pellegrino” di Lecce, situato nella centrale via Michele De Pietro. Un gravissimo incidente ha visto coinvolto un giovane studente di soli 15 anni, originario di un comune dell’entroterra salentino, precipitato dal secondo piano dell’istituto scolastico.

Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, si trovava davanti alla finestra del bagno, al secondo piano, quando è avvenuta la caduta nel vuoto.

Nonostante la considerevole altezza, la caduta è stata fortunatamente attutita dalla presenza della vegetazione di un’aiuola sottostante. Questo elemento naturale ha ridotto l’impatto.

I compagni, il personale scolastico e i docenti, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

L’intervento del personale sanitario del 118 è stato rapidissimo. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane ferito prima di trasportarlo d’urgenza presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato diverse escoriazioni e alcune fratture, ma non verserebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti immediatamente i Carabinieri, che hanno avviato le necessarie verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.