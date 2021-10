Aggredisce un uomo che a causa delle ferite subisce l’asportazione della milza, 18enne in carcere

Nella giornata di oggi, a Nardò, a conclusione di un’attività investigativa, i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai colleghi dell’Aliquota Operativa, in esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecce, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, hanno tratto in arresto Vito Antonio Grillo, 18enne.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative raccolte dai militari e condivise dall’Autorità Giudiziaria, che hanno consentito di individuare il giovane, quale responsabile dell’aggressione avvenuta il 25 settembre scorso nella città neretina e dopo la quale si era reso irreperibile, ai danni di un uomo che, avendo riportato lesioni personali gravissime, una ferita da taglio, ha subito l’asportazione della milza.

Il 18enne, espletate le formalità di rito sarà tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.