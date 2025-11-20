24enne ferito al volto da un colpo di pistola si presenta in ospedale, mistero a Copertino

Un grave episodio di cronaca nera ha scosso la tranquillità di Copertino, alle prime ore di questa mattina. Le autorità stanno attualmente indagando sul ferimento di un giovane di 24 anni, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al volto.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30 del mattino, quando il ragazzo è giunto autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale.

Secondo le prime valutazioni effettuate dal personale medico, la ferita sarebbe compatibile con l’esplosione di un colpo di pistola. Dai primi accertamenti è emerso che il proiettile, pur avendo attraversato una guancia, non ha lasciato un foro di uscita.

Il presunto luogo dell’accaduto è stato rapidamente individuato dalle forze dell’ordine in Via Margherita di Savoia, una zona centrale, nelle immediate vicinanze di un bar.

I Carabinieri della Tenenza locale sono intervenuti immediatamente sul posto per delimitare l’area e avviare i rilievi tecnici. L’obiettivo primario dei militari è la ricerca di elementi fondamentali per la ricostruzione della dinamica esatta dell’evento

Le indagini, coordinate dalle autorità competenti, sono attualmente in corso. Gli inquirenti stanno lavorando per definire il contesto in cui è maturato questo atto di violenza.

Allo stato attuale, nessuna ipotesi investigativa viene esclusa, e gli inquirenti stanno valutando ogni possibile scenario.