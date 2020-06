Accoltellato per essere intervenuto in difesa dell’amico? 26enne ricoverato in ospedale

Sarebbe stato accoltellato per avere difeso l’amico. È quanto dichiarato agli inquirenti da un 26enne di Novoli, ora ricoverato al Vito Fazzi di Lecce, con una ferita all’addome provocata da una coltellata. L’episodio sarebbe avvenuto nella nottata di venerdì, sulla provinciale Squinzano-Campi Salentina. E il giovane ascoltato dagli agenti della Squadra Mobile, ha riferito che stava rientrando a casa in scooter. A un certo punto ha visto sulla strada alcune persone, tra cui un suo amico, che stavano litigando. Fermatosi per vedere se questi avesse bisogno di aiuto, è stato raggiunto dal fendente di una lama.

Adesso gli inquirenti dovranno verificare la veridicità delle sue dichiarazioni ed eventualmente risalire all’aggressore. Il 26enne è stato accompagnato in ospedale dalla madre, dopo che era rientrato in casa, perdendo sangue. Ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.