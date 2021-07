Lecce, 26enne ai domiciliari tenta la rapina in casa propria: fa entrare passante con la forza ma interviene la polizia

Costringe un uomo a entrare in casa sua per rapinarlo. Protagonista di una rapina è un 26enne di Cellino, ma domiciliato a Lecce, che si trovava in casa propria ai domiciliari per un’altra rapina commessa in viale Gallipoli lo scorso 20 luglio.

Nella scorsa notta, A.T (queste le sue iniziali) si è affacciato sull’uscio di casa sua dove si trovava ai domiciliari. In quel momento passava sul marciapiede lì davanti un 33enne leccese, costretto dal 26enne con la forza ad entrare in casa sua. All’interno della propria casa, dunque, A.T. avrebbe usato violenza sul malcapitato a cui ha sottratto il borsello che conteneva 15 euro, somma appena incassata dalla prestazione lavorativa effettuata in un esercizio pubblico.

A quel punto, il povero malcapitato è riuscito a fuggire dalla casa del rapinatore aprendo velocemente la porta di ingresso. Ha subito chiamato il 113 e gli agenti di Polizia sono prontamente intervenuti. Gli uomini in divisa hanno arrestato il 26enne in flagranza di reato per rapina, sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.