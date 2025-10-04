Viola più volte gli obblighi imposti dagli arresti domiciliari, 30enne di Gallipoli finisce in carcere

Nel corso del pomeriggio del 2 ottobre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 30enne di Gallipoli, già agli arresti domiciliari, a seguito di provvedimento adottato dal Tribunale di Lecce – I Sezione Penale.

L’ordinanza di carcerazione è scaturita dalle plurime violazioni delle prescrizioni i dall’Autorità Giudiziaria, accertate e poi documentate dagli agenti del Commissariato di di Gallipoli.

Già tratto in arresto in flagranza di reato nel maggio scorso a seguito di condotte violente e maltrattanti compiuti ai danni di familiari, pur avendo ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi per motivi di lavoro, l’uomo nell’arco del periodo estivo, si è reso autore di reiterate condotte antigiuridiche, valutate del tutto incompatibili con la posizione cautelare ricoperta.

Tra le condotte, sono state rilevate numerose e sistematiche inosservanze degli orari di rientro e di uscita dalla propria abitazione, così come molteplici violazioni sull’osservanza delle comunicazioni agli organi di polizia oltreché, episodi di violenza fisica compiuti in ambito domestico ed extrafamiliare.

Alla luce di quanto emerso, è stato associato presso Casa Circondariale “Borgo San Nicola di Lecce”, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.