Accompagnata in Ospedale per un incidente, finisce nei guai per aver bevuto troppo

Era il 16 gennaio, quando ha perso il controllo della sua auto mentre stava percorrendo la strada statale 7ter. La paura, poi la corsa al Vito Fazzi di Lecce, dove è stata curata e dimessa con una prognosi di 15 giorni. Ma come accade sempre in caso di incidenti stradali, in Ospedale è stata sottoposta anche agli accertamenti tossicologici e alcolemici, quegli esami di routine per verificare se ci si mette al volante dopo aver bevuto o assunto droghe.

Risultati alla mano, per una 31enne di Campi Salentina sono cominciati i guai. La donna è stata deferita in stato di libertà dai militari del norm – sezione radiomobile. Come detto, sottoposta agli accertamenti tossicologici e alcolemici, è risultata positiva acon un tasso pari a 1,58 g/l.