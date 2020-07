Droga e munizioni nel muretto a secco e minacce con la pistola: 33enne condannato a 6 anni

Venne “pizzicato” con droga e munizioni dentro casa e girava armato di pistola. Cosimo Vessio, 33enne di origini baresi ma residente a Tricase, è stato condannato a 6 anni ed a 23.200 euro di multa, al termine del processo con rito abbreviato, dinanzi al gup Sergio Tosi.

L’imputato rispondeva di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma e minacce. È difeso dall’avvocato Mario Coppola e potrà fare ricorso in Appello.

Cosimo Vessio venne arrestato e condotto in carcere il 13 gennaio scorso dai carabinieri del Norm di Tricase. Al termine della perquisizione i militari hanno rinvenuto, ben occultati in un muretto a secco retrostante la casa un sacchetto bianco in carta contenente circa 750 grammi di cocaina. E ancora un cestello in plastica di colore bianco con all’interno 4 confezioni sottovuoto da 50 grammi sempre di “cocaina”, per un totale di circa 200 gr. Un barattolo in vetro contenente 60 dosi sempre dello stesso stupefacente pronte allo spaccio, per un totale di circa 40 gr., un bilancino di precisione funzionante e 7 munizioni cal. 6,35. Un barattolo in vetro contenente 11 pezzi di “hashish”, per un peso complessivo di circa 100 gr; un involucro in cellophane contenente 15 pezzi da circa 100 gr. ciascuno sempre di “hashish”, per un totale di circa 1,5 kg.; un sacchetto contenente 11 bossoli cal. 357 “magnum” (già esplosi).

Non solo, Vessio avrebbe illecitamente detenuto e portato fuori dall’abitazione una pistola, con la quale, nei primi giorni di novembre 2019, minacciava nei pressi di un bar un conoscente, puntandogli contro l’arma e giungendo a poggiare la canna della pistola sulla fronte.