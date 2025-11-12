Coltiva in casa piante di marijuana, denunciato 36enne di Casarano

La Polizia di Stato durante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha proceduto alla denuncia di un 36enne di Casarano, trovato con quasi 5 kg di marijuana in casa.

Nello specifico, a seguito di attività info-investigativa, gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno appreso che l’uomo aveva avviato un’attività di coltivazione presso la propria abitazione. Pertanto, nella giornata di ieri, i poliziotti hanno svolto una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire una pianta di marijuana alta quasi due metri con infiorescenze, coltivata in vaso sul lastrico solare all’interno di una serra artigianale.

All’interno di una pertinenza del lastrico è stato scoperto un vero e proprio laboratorio per il confezionamento dello stupefacente, con numerosi barattoli all’interno dei quali in alcuni erano contenute le infiorescenze già essiccate, in uno le foglie essiccate e in un altro la polvere ricavata dalla macinatura delle infiorescenze, oltre a un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento.

In totale sono stati rinvenuti oltre 4,7 kg di marijuana.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il 36enne deferito all’Autorità Giudiziaria. per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.