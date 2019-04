Costruisce immobili e una piscina, tutto abusivo: nei guai 37enne di Galatone

I riflettori dei ‘forestali’ continuano a scovare i casi di abusivismo edilizio. Questa volta è accaduto nelle campagne di Galatone, dove gli uomini in divisa hanno ‘scoperto’ durante un sopralluogo con il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale un terreno dove erano stati realizzati diversi fabbricati e opere edili. Il punto, che poi è anche l’accusa contestata ad una 37enne del posto, è che mancava sia il titolo abilitativo sia l’autorizzazione paesaggistica visto che il terreno, tra l’altro, era sottoposto a vincolo.

I fatti

Tutto comincia il 15 marzo, quando i carabinieri forestali della stazione di Gallipoli hanno effettuato un sopralluogo insieme al personale dell’ufficio tecnico del Comune su un lotto di terreno, costituito da più particelle e attraversato da un viale centrale, dove erano stati costruiti diversi immobili, tra cui cinque manufatti e una piscina. Il tutto è risultato abusivo.

Gli accertamenti sono poi continuati fino a quando la proprietaria, una 37enne di Galatone, è stato individuata e deferita in stato di libertà per aver realizzato, su un lotto di terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, diversi fabbricati ed opere edili in totale assenza di titolo abilitativo ed autorizzazione paesaggistica.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.