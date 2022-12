Trovati auto e telefonino, ma del 39enne di Andrano scomparso non c’è traccia. Ricerche in corso

Sono ore di ansia e preoccupazione per la famiglia di Luigi Musarò, 39enne di Andrano scomparso nel nulla da lunedì, 5 dicembre. L’ultima volta che è stato visto l’orologio aveva da poco segnato le 7.30. Occhiali da vista, pantaloni scuri e giacca blu, ha lasciato alle spalle la sua abitazione e si è messo al volate di una Opel Corsa scura. Da quel momento del giovane, descritto da tutti come un bravo ragazzo non si hanno più notizie.

È stata la sorella, preoccupata, a bussare alla porta della Caserma dei Carabinieri di Tricase per denunciare la scomparsa e dare ufficialmente il via alle ricerche. Coordinate dalla Prefettura, sono scese in campo diverse squadre, ma del 39enne ancora nessuna traccia. O meglio, la macchina è stata notata in un uliveto fra Castiglione e Andrano. Al suo interno c’era il telefonino e null’altro. Pare che, qualche ora prima della sua scomparsa, abbia cancellato il suo profilo Facebook.

Musarò, ispettore sanitario in servizio all’Ufficio Igiene della Asl, è una persona tranquilla e senza ombre nella vita: per tutta la notte i soccorritori lo hanno cercato, battendo tutta la zona.

Chiunque lo abbia intanto notato o abbia informazioni è pregato di contattare i vigili del fuoco al numero di telefono 115 o le forze dell’ordine al 112 e al 113.