Coltiva marijuana nel giardino di casa. Arrestato 40enne di Ugento con il pollice verde

Prosegue senza un attimo di sosta l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nelle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Taurisano, al termine di una complessa e articolata attività d’indagine, hanno proceduto all’arresto di Cristian Munitello, 40enne residente a Ugento, che adesso si dovrà difendere dalle accuse di produzione e traffico di sostanze stupefacenti del tipo Marijuana, oltre a detenzione ai fini di spaccio.

Le perquisizioni personale e domiciliare

Gli agenti dopo aver provveduto al controllo del 40enne, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare che ha dato esito positivo. All’interno del marsupio in suo possesso, è stato rinvenuto uno spinello già preparato e una bustina in cellophane trasparente auto sigillata, contenente all’interno sostanza erbacea di colore verde, che come da successiva analisi chimico qualitativa – il cosiddetto narcotest – è risultava positiva alla cannabis per un peso lordo di 2.5 gr.

La sorpresa nel giardino

Il controllo, poi, si è esteso al giardino retrostante e di pertinenza della casa, dove, sono stati scoperti nr. 11 vasi di varia grandezza, contenenti piante di varie misure dalle caratteristiche riconducibili verosimilmente a piante di marijuana, del peso complessivo lordo di 13 Kg..

Il necessario per la coltivazione nel garage

Successivamente, nel garage sottostante all’abitazione e sempre di pertinenza alla stessa, è stato trovato un box termico rimovibile, con all’interno 2 lampade alogene, 1 ventilatore, 1 tubo di areazione, 1 termometro per misurare la temperatura e l’umidità dell’ambiente, tutto perfettamente funzionante.

La sostanza stupefacente e il materiale utilizzato per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.

Ultimati gli accertamenti di competenza l’uomo è stato condotto presso la casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.