Cede la balaustra del balcone e precipita dal terzo piano, 42enne grave in ospedale

Una 42enne ricoverata in gravissime condizioni in ospedale, è questo il bilancio di un incidente accaduto Gallipoli nella mattinata di oggi.

Da una prima ricostruzione, la donna si sarebbe affacciata dal balcone dell’abitazione di un condominio in Corso Italia, quando, improvvisamente, la balaustra in pietra leccese ha ceduto e la donna è caduta dal terzo piano.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo della tragedia sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi in loco, per poi trasportare la 42enne in codice rosso in ospedale.

Sono anche giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale che hanno confermato la rottura del balcone, per poi inibire l’utilizzo degli altri terrazzini del condominio, in attesa di un’accurata verifica.

Sul posto anche gli uomini delle Forze dell’Ordine.