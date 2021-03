Messaggi minatori, appostamenti di notte sotto casa e aggressioni fisiche. Condannato ex marito

Avrebbe minacciato e molestato la moglie, con cui stava per separarsi e per il marito violento è arrivata la condanna. Il gup Marcello Rizzo, al termine del rito abbreviato, ha inflitto 8 mesi di reclusione (consente lo sconto di pena di un terzo) ad un 45enne di San Cesario, con l’accusa di stalking e laioni personali.

L’imputato, difeso dagli avvocati Massimo Bellini e Ramona De Matteis, potrà presentare ricorso in Appello.

I fatti si sarebbero verificati nel 2018. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe minacciato la moglie con messaggi del tipo: “ti devo venire a prendere io, vedi che però per capelli vengo a prenderti“. E poi il 45enne si sarebbe appostato sotto casa della donna anche di notte.

In una circostanza, inoltre, l’avrebbe aggredita, afferrandola per la gola e spingendola con violenza sotto la doccia. La donna rimediò una serie di ematomi giudicati guaribili in 15 giorni.