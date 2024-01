Ricerche finite in tragedia, trovato senza vita il 47enne scomparso

Terminano in tragedia le ricerche del 47enne di Lecce scomparso nel nulla mercoledì, 17 gennaio. Il suo corpo, senza vita, è stato trovato nelle campagne di Salice Salentino.

L’uomo si era allontanato al volante della sua Dacia Duster e, da quel momento, aveva fatto perdere le sue tracce. Un silenzio apparentemente inspiegabile per i familiari che, preoccupati, avevano bussato alla porta delle Forze dell’ordine per chiedere aiuto e far scattare le ricerche. Anche sui social erano stati condivisi dei post con la descrizione e gli indumenti indossati dall’uomo al momento della scomparsa. Un paio di jeans, un maglione e scuro e un giubbotto nero: particolari che, in molti casi possono essere utili ad un riconoscimento.

Le ricerche, coordinate dopo il tavolo tecnico convocato in Prefettura, si sono concluse con il ritrovamento del corpo del 47enne. Stando alle prime indiscrezioni, avrebbe deciso di farla finita.

Presenti sul posto i Carabinieri per le indagini e i rilievi del caso, con la delicatezza che un simile dramma comporta per la famiglia.