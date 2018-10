Minaccia di farla finita lanciandosi dalla scogliera del Ciolo. I Carabinieri lo salvano

Minaccia di volersi suicidare lanciandosi dalla scogliera del Ciolo ma, fortunatamente, l’intervento tempestivo dei militari dell’Arma lo fa desistere dal compiere il gesto.

I Carabinieri della Compagnia di Tricase sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una donna che, in preda al panico, ha riferito alla Centrale Operativa l’allontanamento volontario, con proposito suicida, del padre 51enne, residente nella località rivierasca, in seguito a una discussione familiare.

Dopo aver ricevuto indicazioni da parte della figlia, gli uomini della “Benemerita”, hanno rintracciato il genitore sul ciglio della scogliera del Ciolo, adiacente al ponte, in posizione raccolta.

L’intento suicida è stato scongiurato dai Carabinieri che, intervenuti prontamente, hanno riportato l’uomo alla ragione e lo hanno convinto a desistere dalle proprie volontà riportandolo, poi, in cima al dirupo in una zona sicura.

Dopo aver ringraziato i militari, lo stesso, ha accetto di essere accompagnato, insieme al padre giunto nel frattempo, presso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase per essere affidato alle cure dei sanitari.