In casa più di 160 grammi di marijuana e il necessario per confezionarla, nei guai 59enne

Non solo marijuana, ma anche tutto il necessario per confezionarla e due piantine di cannabis indica di circa un metro di altezza. È quanto hanno trovato i Carabinieri della Stazione di Muro Leccese che insieme ai colleghi della stazione di Nociglia hanno bussato alla porta di un 59enne di San Cassiano, per una perquisizione domiciliari.

L’uomo, V.A.V. queste le sue iniziali, è stato deferito in stato di libertà con l’accusa da cui ora dovrà difendersi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo

Gli uomini in divisa hanno controllato l’abitazione del 59enne, trovando sei involucri contenenti circa 163,5 grammi di marijuana. Non è stata l’unica ‘scoperta’. Sono spuntate fuori anche due piante di cannabis indica, alte circa un metro, e per finire tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.

Tutto il materiale e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.