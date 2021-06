Rimane intrappolato tra le fiamme su un fondo tra Surbo e Torre Rinalda, 65enne in gravi condizioni in ospedale

Si trovava su un terreno di campagna, quando, all’improvviso, sono divampate le fiamme e in men che non si dica è stato avvolto dalle lingue di fuoco.

Per questi motivi, F.V., 65enne di Surbo, lotta tra la vita e la morte per le ustioni che ha riportato su tutto il corpo.

Ancora non sono chiare le dinamiche dell’accaduto ma, ripetiamo, sembrerebbe che l’uomo si trovasse su un fondo di sua proprietà tra Surbo e Torre Rinalda, quando, intorno a mezzogiorno, è divampato il rogo e lui è rimasto intrappolato tra le fiamme.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio, con loro anche i sanitari del 118 che si sono resi subito conto delle gravissime condizioni in cui versava il 65enne e lo hanno condotto a sirene spiegate in codice rosso in ospedale.

Sembrerebbe che la vittima abbia riportato ustioni gravissime su tutto il corpo.

Una volta terminato i tutto sono giunti anche gli agenti di Polizia della Questura di Lecce che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire come le esatte dinamiche dei fatti.