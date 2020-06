Esce da casa con il trattore e cade negli scavi, 66enne di Salignano in ospedale

Era uscito da casa nel tardo pomeriggio di ieri per recarsi in campagna, ma i familiari, non vedendolo fare ritorno presso l’abitazione si sono allarmati e hanno dato il via alle ricerche, trovandolo poco dopo in una buca realizzata per gli scavi edili.

Sono state ore di vera e propria paura quelli vissuti da un uomo di Salignano, frazione di Castrignano del Capo, nella serata di ieri.

R.M., queste le sue inziali, di 66 anni, ripetiamo, intoro alle ore 18.00 a bordo del suo trattore, era andato in campagna, ma ora dopo ora, i parenti, non vedendolo rincasare, si sono messi in agitazione e hanno preso la decisione di cercarlo, ripercorrendo le zone che solitamente era intento a percorre.

Poco dopo il ritrovamento. Il 66enne, era precipitato all’interno di uno scavo edilizio, profondo quasi 10 metri, rimanendo incastrato sotto il mezzo.

Immediato è stato lanciato l’allarme e sul luogo dei fatti sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase, che hanno faticato non poco per estrarlo.

Con i Caschi Rossi sono arrivati anche i sanitari del 118 che, dopo aver curato l’uomo in loco, lo hanno condotto a sirene spiegate presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.