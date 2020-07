Si immerge nelle acque di San Foca, ma rischia di annegare. 68enne dell’Emilia Romagna tratta in salvo dalla Polizia

Sono stati momenti di vera e propria paura quelli che ha vissuto una turista giunta nel Salento per godere del sole e del mare del territorio, che oggi se l’è vista brutta nelle acque di San Foca.

Nelle prime ore del pomeriggio, infatti, una 68enne proveniente dall’Emilia Romagna si è immersa nelle acque di San Foca, sottovalutando le forti raffiche di vento che, piano piano, l’hanno allontanata dalla riva.

Lo sguardo attento degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretti dal Vicequestore Monica Sammati e quelli delle Fiamme Oro di Stato, in servizio come addetti al salvataggio presso il lido balneare “La terrazza: tutti al mare – progetto Io Posso“, ideato dall’Assistente Capo della Polizia di Stato Gaetano Fuso, ha evitato il peggio.

La 68enne, infatti, aveva iniziato a perdere le forze e a ingerire acqua. I quattro agenti, a quel punto, si sono buttati in acqua e l’hanno raggiunta a nuoto in evidente difficoltà, soccorrendola e conducendola a riva dove è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.

Un brutto spavento, anche per i familiari della donna, che, alla fine, hanno voluto ringraziare i poliziotti per il soccorso tempestivo.