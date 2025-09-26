Cade sugli scogli a Roca, 70enne di origine francese tratta in salvo da Guardia Costiera e Vigili del Fuoco

Le condizioni metereologiche di questi giorni nel Salento, simili a quelle di un’estate prolungata, continuano a richiamare bagnanti sulle coste, mantenendo al contempo la massima allerta della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco altamente specializzato in materia di soccorso in mare.

La prontezza operativa è stata cruciale nella tarda mattinata di ieri, quando militari e Caschi Rossi sono stati impegnati in un delicato e difficoltoso intervento di recupero di una donna infortunata di origini francesi di circa 70 anni a Roca Vecchia.

L’emergenza è scattata in seguito alla caduta della vittima sugli scogli a picco, bloccata e ferita a causa dei traumi subiti.

I soccorritori hanno subito constatato l’impossibilità di procedere al recupero via terra a causa della morfologia della scogliera, rendendo indispensabile l’intervento dal mare.

L’operazione è stata condotta dagli uomini del Gcb 195 (il gommone veloce) e della Motovedetta CP768 in sinergia con i Vigili del Fuoco intervenuti con la squadra di soccorso del Comando provinciale di Lecce integrata da personale specialista per il soccorso acquatico di superficie.

È stato necessario trasportare in acqua la donna per poterla avvicinare e imbarcare a bordo del gommone e una volta a bordo, è stata rapidamente trasportata verso il porto di San Foca, dove ad attenderla in banchina c’erano i sanitari del 118, pronto a prestare le prime cure e a procedere con il trasporto in ospedale.