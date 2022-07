Scivola in una cisterna mentre compie alcuni lavori, 70enne di Taurisano in ospedale

Stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto all’interno di una cisterna.

Un nuovo episodio di incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di oggi nel Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 13.00, quando a Casarano, in Via Umberto I, un 70enne originario di Taurisano, titolare di un’impresa edile, ripetiamo, è caduto all’interno di una cisterna, sprofondando da un’altezza di circa quattro metri.

Non appena ci si è accorti di quanto fosse avvenuto, immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, una volta sul posto, hanno prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi condurla in codice rosso, presso l’ospedale “Francesco Ferrari”.

Sul luogo del sinistro anche gli ispettori dello Spesal e i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, mentre camminava all’indietro, non si sia accorto del pozzo, cadendovi.

Il 70enne ha rimediato diverse fratture sul corpo ma, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita.