Si staccano alcune pignatte in una Rsa di Veglie, 93enne in codice rosso al “Fazzi”

È di un’anziana trasportata in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto tra le mura di una Rsa a Veglie.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 16.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, sono stati chiamati a intervenire in Via Goffredo Mameli, per il distacco di alcune pignatte di un solaio all’interno della residenza socio assistenziale.

Insieme ai Caschi Rossi, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco a una 93enne ospite della struttura, colpita da alcuni frammenti. La donna è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Gli uomini del distaccamento vegliese, quindi, insieme al tecnico comunale, hanno compiuto un sopralluogo all’interno e interdetto la stanza interessata.

Sono in corso i rilievi per stabilire con esattezza le cause che hanno determinato il crollo.