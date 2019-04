Notte di paura a Galatina: “C’è un pacco sospetto nei pressi delle poste”, ma si tratta di una scatola sigillata contenente rifiuti

Nella nottata appena trascorsa i Carabinieri di Galatina sono stati allertati, poco dopo la mezzanotte, da un addetto alla vigilanze poiché nei pressi dell’ingresso dell’ufficio postale di Galatina Centro vi era un pacco sospetto .

Sul posto si sono immediatamente recati i militari della Tenenza di Copertino che ha verificato la presenza del plico sospetto costituito da uno scatolone in cartone sigillato con del nastro adesivo da imballaggio senza alcun segno distintivo, è stato così allertato il Comando Compagnia Carabinieri di Gallipoli che ha attivato il personale artificiere del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce.

Intervenuto sul posto il personale specializzato ha, secondo i protocolli di intervento, appurato che si trattasse semplicemente di uno scatolone contenente spazzatura destinata alla raccolta differenziata che sarebbe avvenuta proprio la scorsa notte, non imballato in conformità alle indicazioni fornite per la raccolta differenziata poi, l’anomalo posizionamento nei pressi dell’ingresso dell’ufficio postale, ha contribuito ad aumentare la percezione del rischio.

I militari hanno così poi rintracciato e identificato il proprietario dei rifiuti, che abita li nei pressi, “invitandolo” a riprendere la spazzatura in casa per conferirla nelle modalità corrette.