Abusi sul nipotino di quattro anni? Nonno indagato per violenza sessuale

Avrebbe molestato il nipote di appena quattro anni ed il presunto nonno-orco finisce sotto inchiesta. Un anziano di un Comune del Basso Salento è, difatti, indagato per violenza sessuale aggravata. Nella mattinata odierna, dinanzi al gip Cinzia Vergine, si è svolto l’incidente probatorio presso il Tribunale dei Minori. Alla presenza del pubblico ministero Maria Rosaria Micucci, si è dunque tenuto l’ascolto protetto del minore. Intanto, sempre in mattinata, il giudice per le indagini preliminari ha nominato la psicologa Marilena Mazzolini, nelle vesti di consulente tecnico. Entro i prossimi 60 giorni, dovrà verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese oggi dal bambino, in considerazione della giovanissima età.

In base ai primi accertamenti investigativi, gli abusi ai danni del nipotino, per mano del nonno, si sarebbero verificati tra le mura domestiche circa un anno fa.