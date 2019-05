Litiga con la moglie e la colpisce con un coltello: arrestato 69enne di Noha

L’incubo, vissuto ad occhi aperti tra le mura di casa, è finito quando gli agenti del Commissariato di Galatina si sono presentati in casa di un 69enne del posto che aveva appena accoltellato la moglie, spendendola in Ospedale. Un’aggressione che poteva finire in tragedia, come dimostrano gli episodi di cronaca che occupano le prime pagine dei giornali.

I fatti

Tutto è accaduto ieri, a Noha, frazione di Galatina. L’uomo, probabilmente al culmine di una lite con la moglie, ha impugnato il coltello e l’ha colpita più volte, ferendola anche al viso. È stato il figlio a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Gli agenti, intervenuti nel giro di pochi minuti, sono riusciti a fermare l’uomo, prima che la discussione prendesse una piega inaspettata. Ora si trova in carcere, come disposto dal Pubblico Ministero Massimiliano Carducci, in attesa dell’udienza di convalida, dinanzi al Gip. Dovrà difendersi dall’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.

La donna, provata e con i segni della violenza sul corpo, è stata accompagnata dai sanitari del 118 all’ospedale “Santa Caterina Novella”. Dopo le cure del caso, è tornata a casa con una prognosi di 25 giorni. Non è in pericolo di vita.