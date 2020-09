Accoltellamenti in zona stazione ferroviaria a Lecce, due morti in via Montello

Le notizie si rincorrono in questi momenti in maniera frenetica. Di certo in Via Montello, una perpendicolare di Via Gallipoli, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, si è registrata una vicenda drammatica. Un uomo e una donna, a seguito di un accoltellamento, sono deceduti.

Tuttora sono sul posto i mezzi della Polizia.

Ancora non si conoscono le cause e le dinamiche che hanno portato all’epilogo drammatico. Le indagini sono in pieno svolgimento per ricostruire l’accaduto. Le Forze dell’Ordine al momento cercano un uomo che sarebbe stato visto allontanarsi a piedi dall’edificio in cui sono stati ritrovati i corpi.

L’arrivo del personale del 118 ha solo potuto constatare la morte delle due persone.

Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore