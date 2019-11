La lite nel bar sfocia in un accoltellamento. Giovane di Merine ricoverato in ospedale con l’addome perforato

Scene da far west quelle che si sono vissute nella tarda serata di ieri a Merine, frazione di Lizzanello situata alle porte di Lecce. Intorno alle 23.00, infatti, in un noto bar del paese, nei pressi della piazza principale sulla quale si affaccia la Chiesa Madre, due uomini per motivi ancora da chiarire – anche se sembra che le Forze dell’Ordine abbiano già individuato la pista su cui indagare – hanno litigato con furia e veemenza.

Nel pieno dell’alterco, uno dei due ha sferrato una coltellata a M. P., giovane del posto. Allertati da chi assisteva alla scena cruenta sono subito arrivati i Carabinieri del Norm di Lecce e della Stazione locale dell’Arma e insieme a loro anche i mezzi del 118. L’uomo, ritenuto responsabile di aver colpito all’addome il giovane merinese, è stato immediatamente ammanettato, mentre il ferito è stato accompagnato a sirene spiegate all’ospedale di Scorrano non potendo raggiungere quello di Lecce a causa di un problema alle apparecchiature tecniche necessarie nel nosocomio di città.

Visitato dai medici di Scorrano, l’uomo, a causa del colpo ricevuto che gli ha perforato l’addome, anche se non in pericolo di vita, è stato immediatamente ricoverato in Ospedale e operato.

L’arrestato risponde al nome di Andrea Signore, 47enne del posto. A condurre le indagini il Sostituto Procuratore Maria Rosaria Micucci. Nelle prossime ore il 47enne dovrà comparire davanti al Giudice delle Indagini preliminari, Simona Panzera per l’udienza di convalida del fermo.