Durante la lite spunta un coltello, corsa in Ospedale per un imprenditore balneare

La lite prende una piega violenta e finisce con una corsa in Ospedale. Ad essere accompagnato al “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso è Tommaso Tommasi, 44enne di Calimera, titolare di uno stabilimento balneare, accoltellato nel cuore della notte su lungomare Matteotti, a San Foca.

Cosa sia accaduto realmente nella marina di Melendugno quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 3.30 è difficile dirlo al momento, ma stando ad una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato ferito da un coltello impugnato, sembra, da un 28ennecon il quale l’imprenditore balneare stava discutendo in macchina, sempre più animatamente. Anche lui, rimasto ferito ad una mano, è stato accompagnato in Ospedale, dove ora è piantonato dagli uomini in divisa.

Il 44enne, invece, di colpi ne ha rimediati almeno quattro, all’addome, alle gambe e ad una spalla. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Toccherà ai Carabinieri mettere insieme tutti i pezzi. A partire dal movente e dai motivi che hanno scatenato la lite.