Acquista un cucciolo di cane online ma viene truffata: denunciato un 39enne di Taranto

Truffa sventata grazie al lavoro della Polizia di Stato di Otranto. Nello scorso mese di ottobre una donna residente a Cursi aveva pubblicato un annuncio su un noto sito di compravendita online: la signora era, infatti, interessata ad acquistare un cucciolo di cane di razza “maltese”.

Non è raro che online si incontrino malintenzionati e la truffa è sempre dietro l’angolo. Dopo circa un’ora dalla pubblicazione dell’annuncio, la donna di Cursi veniva contatta telefonicamente da una potenziale venditrice, un’altra donna che riferiva di chiamarsi “Simona”. È susseguito uno scambio di messaggi per raggiungere un accordo: 300 euro per un cucciolo di maltese, da versare tramite pagamento elettronico, a nome del marito di Simona. Il cagnolino sarebbe stato spedito tramite areo, rassicurava la venditrice, utilizzando il servizio di trasferimento animali sino a Brindisi e con un corriere sino al domicilio dell’acquirente.

Dopo essersi recata presso una agenzia per inviare denaro, però, la triste scoperta. L’animale non è mai giunto a casa della signora, nonostante avesse effettuato il pagamento. Intanto la donna di Cursi era stata bloccata da tutti i contatti telefonici del presunto venditore, di fatto rendendo impossibile ogni forma di comunicazione.

Dopo aver sporto denuncia presso il Commissariato di Polizia di Otranto, si è messa in moto la macchina delle indagini che ha permesso di individuare il colpevole. Si tratta di un 39enne originario di Taranto già precedentemente denunciato per numerosi reati analoghi. L’autore della truffa è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente.