Le Fiamme Gialle intensificano i controlli sugli affitti turistici in nero. Sottratti al Fisco 100mila euro

Il fenomeno degli affitti brevi in nero nel Salento è sempre più sotto la lente d’ingrandimento delle autorità. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, in particolare la Tenenza di Tricase, hanno intensificato i controlli per contrastare questa forma di evasione fiscale, particolarmente diffusa nel periodo estivo.

Grazie a una serie di segnalazioni pervenute al “117” e a un’attenta attività di incrocio dei dati, i militari hanno individuato numerosi proprietari di immobili, principalmente villette, appartamenti e case vacanza, che non dichiaravano al Fisco i redditi derivanti dalle locazioni turistiche.

Il volume dei ricavi in nero, ricostruito anche mediante lo strumento delle indagini bancarie, ammonta a oltre 100mila euro.

I controlli si sono concentrati soprattutto nelle zone costiere, dove la domanda di affitti brevi è più elevata. I proprietari di immobili ubicati in queste aree, approfittando della stagionalità del turismo, omettevano di registrare i ricavi ottenuti dalle locazioni, sottraendoli così al fisco.