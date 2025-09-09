Momenti di paura nel centro storico, aggredito architetto leccese

Attimi di terrore nel centro storico di Lecce, dove, nella serata di ieri l’architetto Alfredo Foresta è stato vittima di un’aggressione. L’episodio, avvenuto intorno alle 18:30 in vico Giambattista del Tufo, nello studio professionale

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 48 anni anni si è introdotto con la forza nello studio dell’architetto, scagliandosi violentemente contro di lui e la sua assistente. Nonostante la sorpresa il professionista, è riuscito a reagire, spingendo l’aggressore fuori dall’edificio. La colluttazione è poi proseguita in strada.

Fortunatamente, l’intervento di alcuni passanti e commercianti della zona è stato provvidenziale e ha permesso di fermare l’uomo. L’aggressore è stato poi bloccato dalle forze dell’ordine in piazza Sant’Oronzo, dove aveva tentato la fuga.

L’architetto Foresta, ha immediatamente sporto denuncia.