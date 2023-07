Chiede ancora da bere, ma è già ubriaco. Quando il barista si “rifiuta” lo sfregia al volto. Notte agitata a Lecce

Aveva bevuto abbastanza. Insomma, era già ubriaco tanto che il barista di un locale che si affaccia su viale dell’Università, a Lecce, si è rifiutato di servigli ancora alcool, nonostante le sue insistenze. Un “no” che è costato caro al povero dipendente. L’uomo, un 31enne senegalese, quando ha capito che le sue richieste sarebbero rimaste inascoltate, ha affettato un bicchiere e lo ha lanciato contro il barista, colpendolo al volto. Il malcapitato è stato accompagnato in Ospedale con una ferita che ha richiesto cinquanta punti di sutura.

La ricostruzione

Tutto è accaduto poco dopo mezzanotte, in un chiosco a pochi metri da Porta Napoli. Qui, il 31enne – che sembrava già ubriaco – ha chiesto ancora da bere, ma il responsabile del personale si è rifiutato, ricevendo un colpo in pieno volto, pare con un bicchiere recuperato sul balcone. A lanciarlo sarebbe stato il cliente che non aveva accettato il rifiuto.

Una volta scattato l’allarme, sul posto è giunta una ambulanza del 118 che ha accompagnato l’uomo, sfregiato in viso, al Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica. Presente anche una volante di polizia che ha accompagnato il 31enne in Questura per gli accertamenti del caso.