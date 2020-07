Aggressione a Carmiano, 61enne accoltellato finisce in ospedale

Ferito da quattro coltellate, forse più, tra la spalla e il fianco è riuscito a “trascinarsi” fino alla porta della Caserma dei Carabinieri, dove si è accasciato al suolo. Sono stati alcuni passanti a chiedere aiuto, chiamando il 118. È finita con una corsa all’Ospedale la misteriosa aggressione avvenuta, quando l’orologio non aveva ancora segnato le 22.00, probabilmente nell’area mercatale di Carmiano. Vittima, al momento senza un perché, un 61enne di Villa Convento, frazione di Lecce.

Sono pochi i dettagli che trapelano sulla lite sfociata nel sangue. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo avrebbe avuto una discussione con una o più persone. Ad un certo punto, la diatriba avrebbe preso una piega violenta, conclusa con più coltellate. Se sia riuscito a ‘divincolarsi’ o se sia stato lasciato lì dai suoi aggressori è difficile dirlo, fatto è che il 61enne è riuscito a salire in macchina. E ha giudato fino a fermarsi a pochi passi dalla locale caserma dei Carabinieri, ma non ha fatto in tempo a chiedere aiuto. Si è accasciato al suolo perdendo molto sangue.

Sono stati alcuni passanti a chiedere aiuto, chiamando il 118. L’ambulanza ha poi accompagnato l’uomo all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ancora ricoverato. Le ferite riportate sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Gli uomini dell’arma, nel frattempo, hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nulla si sa sul movente né sull’identità dell’autore o degli autori dell’aggressione.