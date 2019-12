‘Dammi tutti i soldi’, aggredisce e minaccia una donna a Gallipoli. 34enne di Alezio ai domiciliari

Passerà la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo ai domiciliari il 34enne di Alezio che nei giorni scorsi si è reso responsabile del reato di tentata rapina aggravata e lesioni personali nei confronti di una donna gallipolina nelle strade della Città Bella.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi, a bordo della propria autovettura, aveva pensato bene di avvicinare una donna che passeggiava insieme ad una sua amica, strattonandola, aggredendola, colpendola al volto con schiaffi e pugni, minacciandola di consegnare tutti i soldi che aveva con sé. Per incutere maggiore paura alla vittima aveva esibito anche un attrezzo rudimentale atto ad offendere.

La vittima, in stato di shock, aveva immediatamente chiamato gli agenti della “Squadra Volante” del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli raccontando, con dovizia di particolari, il grave episodio che l’aveva intimorita.

Grazie alla descrizione fornita dalla donna, gli agenti, nel giro di pochi muniti, sono riusciti ad individuare e fermare l’autore della tentata rapina aggravata, il quale ovviamente non ha potuto far altro che confessare l’accaduto e consegnare lo strumento in metallo, con cui aveva poco prima aggredito la donna: si trattava di una pipa in ottone di colore argento, subito sequestrata dagli agenti.

L’uomo è stato, di conseguenza, arrestato e sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari eseguita nella propria dimora ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.