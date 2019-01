Gettano una sigaretta nella birra, quando ne chiede un’altra lo picchiano: è accaduto a Maglie

La serata trascorsa con gli amici in un Bowling di Maglie ha rischiato di prendere una brutta piega quando uno ragazzo dei ragazzi della compagnia che stava tranquillamente bevendo una birra fuori dal locale è finito “inspiegabilmente” nel mirino di tre giovani del posto, volti già conosciuti alle forze dell’ordine.

All’origine della “discussione” che poteva seriamente finire in tragedia uno scherzo un po’ prepotente. I tre, senza un motivo, hanno gettato una cicca di sigaretta nella bottiglia che il malcapitato, originario di Scorrano, stringeva tra le mani.

Tre contro uno

“Ora me ne comprate un’altra”, avrebbe detto il ragazzo al gruppetto, ricevendo come risposta soltanto violenza. I tre hanno cominciato a malmenarlo, con calci e pugni, davanti agli occhi di decine di giovani che hanno assistito alla scena senza intervenire. Un’aggressione in piena regola che come dimostrano i casi di cronaca, anche recenti, poteva finire con un epilogo ben diverso.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati i Carabinieri del Norm di Maglie che, ascoltato il racconto dei testimoni, sono riusciti a dare un volto e un nome ai tre bulletti.