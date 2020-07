Aggredito con una mazza da un gruppo di persone, finisce in ospedale. Indagano i carabinieri

Colpito con una mazza ferrata da un gruppo di persone nel rione Castromediano, tra Cavallino e Lecce, finisce in ospedale. Un 60enne è stato ferito alla schiena vicino casa dopo essere stato avvicinato da almeno tre soggetti giunti in macchina.

L’episodio si è consumato intorno alle 14 e gli aggressori si sono dileguati subito dopo l’agguato.

I soccorsi sono stati allertati dalla stessa vittima. L’uomo è stato condotto in ambulanza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Sono state riscontrate comunque ferite sul corpo, compatibili con una aggressione armata.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della sezione radiomobile di Lecce, insieme ai colleghi della stazione di Cavallino. I militari sono sulle tracce degli autori del gesto, anche grazie alle indicazioni della vittima.