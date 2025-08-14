Aggressione e rapina nella Notte di San Lorenzo sulla spiaggia di Casalabate

Una violenta aggressione ha scosso la tranquillità della spiaggia di Casalabate, alcuni giorni fa. L’episodio si è verificato nella notte tra il 10 e l’11 agosto, durante la veglia per la notte di San Lorenzo, quando un gruppo di ragazzi è stato aggredito da un gruppo di più trenta giovani.

Secondo le testimonianze, gli aggressori erano armati di coltelli e spranghe e le vittime, colte di sorpresa, sono state minacciate e poi colpite con calci e pugni. Diversi ragazzi hanno riportato ferite e contusioni che hanno richiesto l’intervento dei sanitari.

Oltre alla violenza fisica, l’intento principale del gruppo sembra essere stato la rapina. Gli aggressori hanno infatti sottratto zaini, telefoni cellulari e altri effetti personali, per poi dileguarsi nel buio.

L’allarme è scattato solo dopo che alcune delle vittime sono riuscite a fuggire e a contattare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Le forze dell’ordine stanno analizzando ogni elemento utile a risalire ai componenti della banda.