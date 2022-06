Rompe la vetrata di un’attività che ‘minacciava’, muore dissanguato poco dopo

Forse non si è reso conto delle ferite che aveva rimediato quando ha spaccato la vetrata di un’attività di Cocumola. Così, dopo aver minacciato il proprietario e distrutto il vetro, si è messo in messo in macchina ed è fuggito via. Pochi chilometri dopo, si è accasciato sul volante, senza vita. È morto così Klodjan Koga, albanese 43enne residente a Poggiardo. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiedere aiuto. Hanno notato l’auto, ferma a pochi passi dal Parco dei Guerrieri. All’interno c’era un uomo, riverso sul volante. I passanti hanno immediatamente pensato ad un malore, magari legato al caldo torrido di questi giorni. E, in effetti, nulla lasciava immaginare ad un diverso destino. Qualcun altro ha ipotizzato un incidente, ma non c’erano altri veicoli.

La verità è venuta fuori quando sul posto sono giunti i Carabinieri. Gli uomini in divisa sono risaliti all’identità e piano piano hanno ricostruito l’accaduto.

«Decesso avvenuto per dissanguamento da post trauma», questo hanno capito una volta messi insieme tutti i pezzi. Il prossimo passo, per avere un quadro completo, sarà quello di ascoltare i testimoni.