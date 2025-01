Salento colpito dal maltempo, albero cade su due auto in Via Benevento a Lecce

Il Salento sabato è stato colpito da un violento maltempo che ha causato diversi disagi ai cittadini.

Nella giornata di ieri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in ben quattro distinte operazioni per la rimozione di alberi pericolanti, abbattuti dalle forti raffiche di vento e dalle abbondanti piogge.

In pieno centro abitato a Lecce, in Via Benevento, un albero, comunemente noto come “falso pepe“, è venuto giù colpendo due autovetture in sosta. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma i veicoli hanno riportato danni .

Un altro caso si è verificato nella marina di Frigole, dove un imponente pino è crollato

Ma gli interventi sono proseguiti nella nottata appena trascorsa.

Sulla Strada Provinciale San Cataldo-Frigole, un albero caduto ha occupato gran parte della carreggiata; a Trepuzzi, invece, è caduto sulla recinzione di una casa; in Piazzale Arezzo a Lecce, una pianta è caduta sulla strada; nel capoluogo, in Via Basento, sempre per la caduta di un albero è stata danneggiata una Fiat 500; infine, a Porto Cesareo, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un palo della Telecom pericolante.

Le squadre dei Caschi Rossi sono intervenute prontamente in tutte le situazioni critiche, mettendo in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per la rimozione degli alberi pericolanti e per la messa in sicurezza delle aree interessate. Le operazioni si sono concluse con successo, senza ulteriori complicazioni.