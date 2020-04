Paura in Viale Marche a Lecce, cade un albero e colpisce i cavi del Filobus

In tempi normali quella è una zona nevralgica della città di Lecce, molto trafficata, a volte anche congestionata dalla circolazione, causa la presenza di scuole, uffici pubblico, esercizi commerciali e poco distante anche la Questura e forse, quanto accaduto, in periodo di non quarantena, avrebbe avuto altre conseguenze. Ma questo non si può sapere.

Nel pomeriggio di oggi, a Lecce, in Viale Marche, all’altezza dell’Istituto scolastico “Antonietta De Pace”, forse a causa della pioggia e del vento con cui il capoluogo sta facendo i conti dalle prime ore della mattina di oggi, un albero è caduto, colpendo i cavi del filobus.

Non appena ci si è resi conto della situazione, è stato prontamente lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale che, una volta sul luogo dei fatti, hanno provveduto a tagliare la pianta e liberare i cavi che, fortunatamente, non hanno ceduto.

Insieme a loro anche gli agenti di Polizia Locale che hanno regolato la circolazione.

La linea del filobus a causa dell’incidente è stata isolata.