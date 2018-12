L’albero di pino cade e sfiora le auto in sosta: paura a Santa Rosa

Paura in via Bradano, nel quartiere di Santa Rosa a Lecce, dove alle prime luci del mattino un grosso albero di pino è caduto, sfiorando alcune auto parcheggiate a pochi passi. Soltanto una Kya è stata colpita dai rami e danneggiata anche se in maniera lievi.

Probabilmente il forte vento e la pioggia, caduta copiosa in queste ore su molte zone del Salento, hanno in qualche modo contribuito al ‘cedimento’.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale. Insieme ai caschi rossi c’erano anche gli operatori della Lupiae e gli agenti della Polizia Locale. In poche ore, la situazione è tornata alla “normalità”: il tronco e i rami sono stati tagliati e trasportati.

Il pino che si è letteralmente sradicato dal marciapiede avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi, come raccontano le cronache anche locali. Fortunatamente, non si è registrato nessun danno ingente, né feriti.

Non è la prima volta che accadono episodi simili in città, soprattutto durante il maltempo. Era il 14 agosto quando, durante un temporale estivo, un albero di grosse dimensioni crollò su via Calasso, causando non pochi disagi alla circolazione e danni alla recinzione del cantiere del Castello Carlo V.