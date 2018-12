Alcol alla guida, droga e violazioni al Codice della strada. In due beccati con la marjiuana

Controlli del fine settimana per i carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce.

In due sono stati trovati in possesso di droga. Si tratta di D. S. F., residente a Lecce, trovato con 10 grammi di marijuana e 6,5 di hashish.

Alla vista dei carabinieri l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo. La perquisizione è stata comunque inevitabile.

Poi è stata la volta di C. E. residente a Lequile, trovato in possesso di 3,40 grammi di marijuana. In via XXV luglio i carabinieri hanno notato il pusher cedere sostanza stupefacente ad un’altra persona. È stato fermato e sottoposto a perquisizione.

Guida in stato di ebbrezza

Sono finiti nei guai un residente a Lizzanello e 4 leccesi per guida in stato di ebbrezza alcolica. In 5, tra Lecce e provincia, si sono rifiutati di sottoporsi al test.

Un residente a Lizzanello, due leccesi, un residente a Vernole e uno a Calimera si sono invece rifiutati di sottoporsi al test antidroga.

Guida senza patente

Nei guai per guida senza patente perché mai conseguita un leccese, un surbino, un residente ad Arnesano e un brindisino.

Furto aggravato

I carabinieri sono intervenuti presso il centro commerciale di Surbo perché allertati dai vigilantes in servizio. Così un uomo del posto, S. L., è stato trovato oltre le casse con 2 confezioni di luminarie natalizie.

Controlli ai veicoli

Sono state poi controllati 73 veicoli tra auto e moto, 98 persone. Sono state elevate diverse sanzioni amministrative.